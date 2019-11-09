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Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda 1 kişi öldü, 260 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 19:42 | Son Güncelleme

Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda bugün 1 kişi öldü, 260 kişi yaralandı.

Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda bugün 1 kişi öldü, 260 kişi yaralandı. Ülkede Ekim ayından buyana devam eden protesto gösterilerinde yaklaşık 300 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak’taki hükümet karşıtı protesto gösterilerin bilançosu her geçen saat ağırlaşıyor. Yabancı misyonlar ve hükümet konaklarının bulunduğu korumalı Yeşil Bölge’ye geçmeye çalışan protestoculara güvenlik güçlerinin müdahalesi sert oldu. Meydana gelen olaylarda aktivistler, 1 kişinin kafasına gaz bombası isabet etmesi sonucu öldüğünü 30 kişinin yaralandığını belirtti. Sosyal medyada kafasına gaz bombası isabet eden göstericinin görüntüleri paylaşırken, Irak Silahlı Kuvvetleri Komutanı Sözcüsü General Abdülkerim Halef yaptığı açıklamada güvenlik güçlerinin göstericilere karşı herhangi bir sert müdahalede bulunmadığını açıkladı.

Öte yandan Basra güvenlik kaynakları, protestocular arasına sızan provokatörlerin güvenlik güçleri ile protestoculara ateş açması soncu 230 kişinin yaralandığını belirterek, bazılarının da iş yerlerini yağmalamak için hazırlık yaptığını aktardı.

Irak’taki protesto gösterilerinde güvenlik güçlerinin gösterileri dağıtmak için başvurduğu şiddet yüzünden yüzlerce insanın ölüm görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması ülkede büyük tepkiye yol açmıştı. Protestocularının büyük kısmının kafasına gaz bombası isabet etmesi sonucu ölmesi tepkilere yol açmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Irak yönetimini gaz bombalarını göstericileri dağıtmak yerine öldürmek için kullanmakla suçlamıştı. Ülkede geçen Ekim ayından buyana başlayan hükümet karşıtı protestolarda yaklaşık 300 kişi yaşamını yetirdi.

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