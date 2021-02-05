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Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda 3 kişi yaralandı

05.02.2021 20:01 | Son Güncelleme:
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Irak’ta hükümet karşıtı protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi yaralandı.Irak’ta Ekim 2018’de eski Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifa etmesi için başlatılan hükümet karşıtı protestolar ülkenin güneyindeki Nasıriye kentinde devam ediyor.

Irak’ta hükümet karşıtı protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan arbedede 3 kişi yaralandı.
Irak’ta Ekim 2018’de eski Başbakan Adil Abdulmehdi’nin istifa etmesi için başlatılan hükümet karşıtı protestolar ülkenin güneyindeki Nasıriye kentinde devam ediyor. Protestocular, Cuma namazı çıkışı kent merkezindeki el-Hububi Meydanı’nda toplandı. Kentin merkezindeki köprü ve yolları kapatarak, lastik yakan protestocuları dağıtmak isteyen güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanmaya başlaması ile olaylarda tansiyon yükseldi. Güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açması sonucu 3 protestocu yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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