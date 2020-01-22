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  4. Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 10'u geçti

Irak'ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 10'u geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 22.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Irak?ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda son iki günde ölenlerin sayısı 10'u geçti, 120 kişi de yaralandı.

Irak, (DHA)- Irak?ta devam eden hükümet karşıtı protestolarda son iki günde ölenlerin sayısı 10'u geçti, 120 kişi de yaralandı.
Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle 1 Ekim'de başlayan protestolar devam ediyor. Yerel medyada yer alan haberde, son iki günde güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 10?u geçtiği, 120 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, eylemcilerin lastik yakarak yolları kapattığı görülürken, bir kişinin elinde tabanca ile lastik yakan eylemcileri tehdit ettiği görüldü. Ölümlerin rağmen, bazı eylemcilerin lastik yaktıkları bölgede radyodan müzik açarak dans ettikleri kameralara yansıdı.

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