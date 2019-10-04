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Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 37’ye yükseldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.10.2019 20:01 | Son Güncelleme

Irak İnsan Hakları Komiserliği, ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye yükseldiğini, bin 329 kişinin de yaralandığını açıkladı.Irak’ta Ekim ayının ilk gününde başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri Başbakan Adil Abdülmehdi’nin reform vaatleri ve sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Bağdat ve diğer güney şehirlerinde devam ediyor.

Irak İnsan Hakları Komiserliği, ülke genelinde devam eden hükümet karşıtı protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 37’ye yükseldiğini, bin 329 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Irak’ta Ekim ayının ilk gününde başlayan hükümet karşıtı protesto gösterileri Başbakan Adil Abdülmehdi’nin reform vaatleri ve sokağa çıkma yasağına rağmen başkent Bağdat ve diğer güney şehirlerinde devam ediyor. Irak İnsan Hakları Komiserliğinden gelen son açıklamaya göre, ülke genelinde devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 30’dan 37’ye yükseldiği ve toplamda bin 329 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Güvenlik güçlerini aşırı derecede şiddete başvurmakla suçlayan Komiserlik, ölüm vakalarının çoğunun gerçek mermi ve plastik mermi kullanılması sonucu meydana geldiğini belirtti.

Başkent Bağdat’taki protestocuların toplandığı Tahrir Meydanı’na giden yolların güvenlik güçleri tarafından kapatılması nedeniyle meydana ulaşmaya çalışan protestocular ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Görgü tanıkları kesin nişancıların protestocuları hedef aldığını ve bazı vatandaşların vurulduğunu söyledi.

Misan kentinde ise güvenlik güçleri hükümet karşıtı slogan atarak valilik binasına girmeye çalışan protestocuları mermi ve biber gazı kullanarak dağıtırken, Zikar şehrinde de valilik binasını basan protestocular, valinin evine yürümeye çalıştı. Öte yandan protestocular güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı. Bunun yanı sıra Bağdat Hastanesi başta olmak üzere güneydeki bazı kent hastaneleri yaralılar için acil olarak kan bağışı yapma çağrısında bulundu.

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