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Irak'ta hükümet kurma çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 02:10 | Son Güncelleme

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında, birinde Irak Türkmenlerinin de temsil edildiği beş koalisyon başkent Bağdat'ta ilk toplantısını gerçekleştirdi - Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi: - "Türkmenler olarak, söz konusu koalisyonun bir parçasıyız ve hükümet kurma çalışmalarında karar alıcılar arasında yer alıyoruz"

BAĞDAT (AA) - Irak Türkmen Cephesi (ITC), hükümet kurma çalışmalarında karar alıcılar arasında yer alarak hükümette temsil edilmek için görüşmelere katılıyor.

Irak'ta seçim birincisi Mukteda es-Sadr'a bağlı Sairun Koalisyonu, Başbakan Haydar el-İbadi'nin Nasır, Ammar el-Hekim ve eski Başbakan İyad Allavi koalisyonları ile ITC'nin de yer aldığı Reform ve İmar Koalisyonu, hükümet kurma çalışmalarını müzakere etmek üzere başkent Bağdat'ta ilk toplantısını yaptı.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan ITC Başkanı Erşet Salihi, "Türkmenler olarak, söz konusu koalisyonun bir parçasıyız ve hükümet kurma çalışmalarında karar alıcılar arasında yer alıyoruz." dedi.

Salihi, Türkmenler olarak bu koalisyonda yer almanın önemine işaret etti.

Koalisyonda Sünniler ve Şiilerin yanı sıra Türkmenlerin de temsil edildiğini dile getiren Salihi, "Amacımız, kurulacak hükümette etkin şekilde yer almak ve temsil edilmek. Türkiye ve diğer komşu ülkelerin de Irak'ta hükümet kurulma sürecinde katkısı var." diye konuştu.

Türkmen lider Salihi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcılığının Türkmenlere verilmesinde Türkiye'nin katkılarını beklediklerini sözlerine ekledi.

Irak'ta 12 Mayıs seçimleri sonrası Meclis Başkanı ve yardımcıları seçildi ancak Cumhurbaşkanı ve Başbakan henüz belirlenemedi.

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