HABER

Irak'ta "hükümet kurma sürecine dış müdahaleler" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 23:03 | Son Güncelleme

Irak'ta "hükümet kurma sürecine dış müdahaleler" protesto edildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat'ta "yeni hükümet kurma müzakerelerinde dış müdahalelerin engellenmesi" talebiyle gösteri düzenlendi.

Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, yeni hükümet kurma sürecinde dış müdahalelerin engellenmesini istedi.

Göstericilerden Abdurrezzak Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak toplumundaki çeşitli kesimlerin yeni hükümet kurulma sürecinde dış müdahalelerin engellenmesi talebiyle geniş çaplı gösteriler düzenlediğini belirtti.

Eski hükümetlerin dış müdahaleler ve diktelerle kurulduğunu ifade eden Mecid, söz konusu hükümetlerin zayıf olmasına ve görevlerini yerine getirememelerine neden olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk'un son zamanlarda Irak'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.

McGurk 28 Ağustos'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti. Görüşmede Irak'taki yeni hükümet kurma arayışlarının ele alındığı açıklanmıştı.

- Hükümetin kurulma süreci

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, 12 Mayıs'ta yapılan genel seçim sonuçlarının mahkeme tarafından onaylamasının ardından bir genelge yayımladı. Buna göre meclis ilk oturumunu 3 Eylül'de yapacak.

Toplamda 329 milletvekilinin yer aldığı mecliste yapılacak ilk oturumda, siyasi anlaşma gereği Sünnilerin meclis başkanı adayları için gizli oylama yapılıp bir başkan seçilecek. Meclis Başkanı'nın seçilmesinin ardından, Kürtlere verilmesi beklenen cumhurbaşkanı adayının ismi meclise sunulacak ve seçilmesi için oylama yapılacak.

Seçilecek yeni cumhurbaşkanı meclis çatısı altında bulunan ve en az 165 milletvekiline sahip olan koalisyona hükümeti 90 gün içerisinde kurması ve başbakanı seçmesi için görev vereceği kaydedildi.

PARTNERO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yokO fotoğraflara cevap verdi: Kilom yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili Ali İhsan Arslan'ın düğününe katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan milletvekili Ali İhsan Arslan'ın düğününe katıldı
"Cumhur İttifakı alayının karşısındadır""Cumhur İttifakı alayının karşısındadır"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağdat ırak

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Beşiktaş Burak Yılmaz için Trabzonspor'la anlaşmaya vardı!

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

Trump'tan sonra şimdi de Almanlar! Türkiye'ye karşı tehdit gibi sözler

ABD'den İdlib için kritik açıklama

ABD'den İdlib için kritik açıklama

İlginizi Çekebilir

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

Adnan Oktar'dan cezaevinde kehanet! Ağabeyi açıkladı

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

YKS tercih sonuçları açıklandı! İşte YKS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

Bedellide büyük müjde! Süre düşüyor

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta kız isteme kavgasında 6 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta kız isteme kavgasında 6 kişi yaralandı

SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!

SGK tarafından, yapılandırmada son ödeme tarihi ertelendi!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

Türkiye'ye petrol müjdesi! PKK'dan temizlenen bölgeden petrol fışkıracak

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

TSK açıkladı! PKK'ya bugün çok büyük bir darbe vuruldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.