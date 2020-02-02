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Irak’ta hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi: “Barışçıl protestoculardan oluşan istişare heyeti kuracağım”

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2020 10:04 | Son Güncelleme

Irak’ta yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, “Başbakanlık Ofisi’nde barışçıl protestoculardan oluşan istişare heyeti kuracağım.

Irak’ta hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi: “Barışçıl protestoculardan oluşan istişare heyeti kuracağım”

Irak’ta yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi, “Başbakanlık Ofisi’nde barışçıl protestoculardan oluşan istişare heyeti kuracağım. Meşru talepler yerine getirilene kadar protestocuları gösterilere devam etmeye çağırıyorum” dedi.
Irak resmi kanalında konuşma yapan yeni hükümet kurmakla görevlendirilen Muhammed Tevfik Allavi tarihi bir sorumluluk üstelendiğini belirterek, “Bütün imkanlarımla Irak halkına hizmet etmeye çalışacağım. Protestocuların kanları heba olmayacak ve caniler cezalandırılacak” dedi.
Yeni hükümette mezhepçilikten uzak ve tüm halkların temsilcilerinden oluşacak kabiliyetli kişilerin yer alacağına dair taahhütte bulunan Allavi, “Başbakanlık Ofisi’nde barışçıl protestoculardan oluşan istişare heyeti kuracağım. Meşru talepler yerine getirilene kadar protestocuları gösterilere devam etmeye çağırıyorum” şeklinde konuştu.
Ülkedeki yolsuzlukla mücadele konusunda kararlıkla çalışacaklarını vurgulayan Allavi, silahın sadece hükümet elinde olması için çalışacağını belirterek, “Barışçıl protestocuları koruyacağız, anayasa ve yasalar uyarınca gözaltına alınan masum protestocuları serbest bırakılmasını temin edeceğiz, gerçek mermi ve gaz bombalarının kötü amaçlı kullanılmasına izin vermeyeceğiz” vaatlerinde bulundu.
Irak’ı dış müdahale ve hesaplaşma sahasına dönüşmesine izin vermeyeceğini söyleyen Allavi, “Irak’ın güvenliği bölge ve dünya güvenliği için temel taş teşkil ettiği için uluslararası ve bölgesel toplumdan bu kritik süreçte ve terörün hala tehlike unsuru oluşturduğu Irak’a destek olmalarını temenni ediyorum” diye konuştu.
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, siyasi partilerin bir başbakan adayı üzerinde anlaşamaması üzerine hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’ye vermişti. Başkent Bağdat ve bazı illerde Allavi’nin hükümet kurmakla görevlendirilmesi protestolarla karşılandı.
Irak’ta Ekim 2019’da bu yana başlayan hükümet karşıtı protestolar Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Kasım ayında istifa etmesine neden olmuştu.

Irak’ta hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi: “Barışçıl protestoculardan oluşan istişare heyeti kuracağım”

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