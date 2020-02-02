HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Irak’ta hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi’ye İran’dan destek

Irak’ta hükümet kurmakla görevlendirilen Allavi’ye İran’dan destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.02.2020 16:55 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Irak’ta Tevfik Allavi’nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin olumlu karşılandığını açıkladı.İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Tevfik Allavi’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesinin olumlu karşılandığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Irak’ta Tevfik Allavi’nin yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmesinin olumlu karşılandığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in Tevfik Allavi’yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirmesinin olumlu karşılandığını söyledi. Musevi, "Irak’ta bağımsızlık, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve demokrasinin temellerinin güçlendirilmesini desteklemeye devam eden İran, Tevfik Allavi’nin ülkenin yeni başbakanı olarak seçilmesini memnuniyetle karşılıyor" dedi.
Musevi, yeni görevinde Allavi’ye başarılar dileyerek, İran’ın ülkedeki sorunların çözülmesi için komşu Irak hükümetine gerekli imkanları sunmaya hazır olduğunu ifade etti.
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, dün eski İletişim Bakanı Tevfik Allavi’ye hükümeti kurma görevini vermişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ceviz suyunun mucizesiCeviz suyunun mucizesi
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklamasıBakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Koronavirüs karantina merkezinde esrarengiz ölüm

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Erdoğan'ın müjdesi sonrası Mahmud'un ilk sözleri bu oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

Seçime girebilecek partiler açıklandı! Gelecek Partisi...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Diğer Haberler
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den erken seçim açıklaması

CHP'den 'erken seçim' açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs açıklaması

CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi

CHP Kızılay için Meclis araştırması istedi

TBMM'de bu hafta! İşte görüşülecek düzenlemeler

TBMM'de bu hafta! İşte görüşülecek düzenlemeler

İletişim Başkanlığı, Kanal İstanbul projesine ilişkin detayların yer aldığı internet sitesi açtı

Kanal İstanbul hamlesi! Tüm detayları anlatıldı

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

Devlet Bahçeli'den CHP'ye sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.