Irak'ta hükümet ve meclis karşıtı gösteri

BAĞDAT (AA) - Irak'taki Sadr Hareketi Lideri Mukteda es-Sadr yanlısı yüzlerce kişi başkent Bağdat ve diğer illerde hükümet ile meclisi protesto etti.
Bağdat'ın yanı sıra Meysan, Babil, Basra, Necef, Kerbela ve Ed-Divaniyye'de toplanan göstericiler, hükümet ile meclisin faaliyetlerini protesto etti.
Göstericiler, üzerinde "Yolsuzluk DEAŞ terörünün başka bir yüzüdür" yazılı dövizler taşıdı.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösterilerde herhangi bir taşkınlık yaşanmadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum