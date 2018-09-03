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Irak’ta hükümeti kuracak çoğunluk sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 02:16 | Son Güncelleme

Ülkede meclis için oluşturulan en büyük koalisyon, hükümeti kuracak çoğunluğu sağladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ta meclis için 16 partinin katılımıyla oluşturulan en büyük koalisyon, hükümeti kuracak çoğunluğu sağladı.

Ülkede 12 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinin ardından yarın meclisin ilk oturumu için 16 partiden 177 milletvekilinin katıldığı büyük koalisyon oluşturuldu.

Söz konusu koalisyon, hükümeti kurabilecek çoğunluğu sağlarken, bazı partilerin daha sonra koalisyona katılacağı ifade ediliyor.

Koalisyonda Şii ve Sünni Araplar ile Türkmenlerin yanı sıra Ezidi ve Hıristiyan azınlıklar gibi dini ve etnik gruplar yer alıyor.

Koalisyonu oluşturan partilerin daha önce yayımladığı açıklamada, Sairun, Nasr, Ulusal Hikmet, Vataniyye, Karar koalisyonunun yanı sıra Irak Türkmen Cephesi’nin (ITC) içinde olduğu meclisin en büyük koalisyonun oluşturulduğu belirtilmişti.

Açıklamada, 329 sandalyeli mecliste en büyük koalisyonu oluşturmak için gerekli olan milletvekili sayısına (166) ulaşıldığı ifade edilmişti.

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, seçim sonuçlarının mahkeme tarafından onaylamasının ardından yayımladığı genelgede, meclisin ilk oturumunu 3 Eylül'de yapacağını duyurmuştu.

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