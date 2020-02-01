Irak'ta Hükümeti Kurma Görevi Verilen Allavi Protesto Edildi

Twitter hesabından bir video yayınlayan Allavi, ‘’ "Eğer siyasi gruplar, kabine için adaylarını dayatırlarsa bu görevden vazgeçeceğim. Ben sizin güveninizi taşıyan bir hizmetkarım. O yüzden ben ya da bir başkası taleplerinizi karşılayana kadar geri adım atmayın’’ dedi.

Görevlendirme sonrası ilk açıklamasını yapan Tevfik Allavi, bakanlıklar için siyasi parti gruplarından dayatma olursa istifa edeceğini söyledi ve protestoculara talepleri karşılanana kadar gösterilerine devam etmeleri çağrısı yaptı.

Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, partilerin bir başbakan adayı üzerinde anlaşamaması üzerine hükümeti kurma görevini eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi’ye verdi. Yeni görevlendirme başkent Bağdat’ta protestolara neden oldu.

Göstericiler, Şii yanlısı siyaset izleyen eski Başbakan Nuri El Maliki’nin eski iletişim bakanı olması nedeniyle Allavi’ye karşı çıkıyor.

Allavi, İran'a yakın Fetih Koalisyonu ile Sadr Hareketi lideri Mukteda El Sadr'ın Sairun Koalisyonu tarafından destekleniyor. Sadr, yeni görevlendirmeyle ilgili Allavi’nin halkın seçimi ve Irak için iyi bir adım olduğunu söyledi.

Ancak Allavi’nin geçmişte üye olduğu ancak daha sonra ayrıldığı Şii İslami Dava Partisi, bu başbakanlığa karşı çıktığını açıkladı. Hem protestoculardan hem de bir partiden veto yiyen Allavi’nin tamamen bağımsız bir hükümet kurmasının zor olduğu yorumları yapılıyor.

Irak Meclisi’nin Sadr ve İran destekli en güçlü iki siyasi grubunun, kilit önemdeki bakanlıklara kendi adaylarını dayatacak olması, siyasi çıkmazı kaçınılmaz kılacak.

