BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmek ve işsizleri istihdam etmek için hükümetin gerekli planları yaptığını açıkladı.

Başbakan İbadi, Kurban Bayramı vesilesiyle yaptığı yazılı açıklamada, "Hükümet, Iraklılara iyi bir yaşam ve iş imkanları sunmak için gerekli planları yaparak bu konuda çalışmaya başladı." ifadesini kullandı.

Ülkedeki son parlamento seçimlerinde kazananlara seslenen İbadi, halihazırda yapılması gerekenin vatandaşların sokağa çıkmalarına neden olan taleplerin karşılanması, ülkenin inşası ve devletin güçlenmesi için atılım yapılması olduğunu vurguladı.

Irak'ın güneyi, kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla geçen temmuz ayının başından bu yana düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Hükümet, geçen haftalarda, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için bazı projelerin uygulanacağı vaadinde bulunurken, göstericiler, bu icraatların talepleriyle uyumlu olmadığını ifade ediyor.

Irak'ta gerçekleştirilen seçimlerin ardından siyasi güçler, yeni hükümetin kurulmasına hazırlık için mecliste çoğunluğu elinde tutacak bir koalisyon oluşturmak adına yoğun görüşmeler yapıyor. İbadi'nin ikinci dönem başbakanlık için önde gelen isimlerden olduğu ifade ediliyor.

