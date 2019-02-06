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Irak'ta "Humeyni'yi eleştiren romancının öldürülmesi" protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 17:14 | Son Güncelleme

Bağdat'ta toplanan gazeteci, aktivist ve edebiyatçılar, İran devrim lideri Ayetullah Humeyni'yi eleştiren yazısından iki hafta sonra suikasta uğrayan Ala Meşdub'un öldürülmesini protesto etti

BAĞDAT (AA) - Irak'ta romancı ve aktivist Ala Meşdub'un öldürülmesini protesto etmek amacıyla başkent Bağdat'ta gösteri düzenlendi.

Bağdat'ın merkezi Tahrir Meydanı'nda toplanan gazeteci, aktivist ve edebiyatçılar, Meşdub'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesini kınadı.

AA muhabirine konuşan romancı ve yazar Hamid Hirezi, "Kerbela'da hür ses olan Meşdub'un öldürülmesini protesto etmek için toplandık. Suç grupları, daha önce de Meşdub gibi aydınların canına kıydı. Hükümeti, ülkedeki aydın insanları korumaya çağırıyoruz. Öldürülenlerin kanı ucuz olmamalı ve boşa gitmemeli." dedi.

Meşdub'un kimin tarafından öldürüldüğü sorusuna Hirezi, "Elinde malı ve silahı olan ve iktidarda gücü olanlar Meşdub'u öldürdü." yanıtını verdi.

Iraklı romancı ve aktivist Ala Meşdub, 2 Şubat'ta Kerbela kentindeki evinin önünde kimliği henüz tespit edilemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Şii mezhebine mensup Meşdub, yaklaşık iki hafta önce sosyal medya hesabı üzerinden İran devrim lideri Ayetullah Humeyni’yi eleştiren yazı yazmıştı. Meşdub'un yazısından sonra öldürülmesi ülkede tartışmalara neden olmuştu.

Meşdub'un ülkedeki bazı Şii din adamlarını eleştiren yazıları da bulunuyor.

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