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Irak'ta iç gümrüklerin kaldırılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 19:21 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız: - "İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda tek gümrük tarifesi uygulanıp uygulanmadığını, iç kontrol noktalarının kaldırılıp kaldırılmadığını nakliyecilerimizin ve ihracatçılarımızın sahada teyit etmelerini bekleyeceğiz"

BAĞDAT (AA) - Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Irak'ta iç gümrük noktalarının kaldırılmasına ilişkin kararın sahada teyit edilmesini beklediklerini söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yıldız, Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile bir telefon görüşmesi yaptığını, Hüseyin'in Irak'taki iç kontrol noktalarının dün akşam itibarıyla kaldırıldığını ve İbrahim Halil (Habur) Sınır Kapısı'nda artık tek gümrük tarifesinin uygulanacağını teyit ettiğini aktardı.

Hüseyin'e konunun takipçisi olacaklarını söylediğini vurgulayan Yıldız, "Irak Başbakan Yardımcısı Hüseyin'in belirttiği gibi İbrahim Halil Sınır Kapısı'nda tek gümrük tarifesi uygulanıp uygulanmadığını, iç kontrol noktalarının kaldırılıp kaldırılmadığını nakliyecilerimizin ve ihracatçılarımızın sahada teyit etmelerini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kerkük Gümrük Noktası Müdürü Cemal Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak Bakanlar Kurulu'nun, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak'ın diğer bölgeleri arasında geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılmasıyla ilgili aldığı kararın uygulanmaya başlandığını söylemişti.

Bu çerçevede ülke genelindeki tüm iç gümrüklerin kaldırıldığını belirten Hasan, bundan sonra gümrük vergilerinin sadece ülke sınırındaki kapılarda alınacağını ifade etmişti. Hasan, Kerkük-Musul ve Kerkük ile IKBY arasındaki tüm iç gümrük noktalarının da kaldırıldığını bildirmişti.

Irak Bakanlar Kurulu, 21 Kasım 2018'de, IKBY de dahil olmak üzere tüm sınır kapılarında tek vergi uygulamasına geçilmesine karar vermişti.

Türkiye ile Irak arasında Habur ve Üzümlü, İran ile Irak arasında ise Başmak, Pervezhan ve Hacı Omeran sınır kapıları bulunuyor.

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