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Irak’ta İHA saldırısı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2019 17:12 | Son Güncelleme

Irak’ta milis güçlere ait bir üssün insansız hava aracı ile bombalanması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.Irak güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde konuşlanmış İran bağlantılı Şii milis güçlere ait bir tesisin insansız hava aracı (İHA) ile bombalandığı saldırıda en az 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Irak’ta milis güçlere ait bir üssün insansız hava aracı ile bombalanması sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.
Irak güvenlik güçlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin kuzeyinde konuşlanmış İran bağlantılı Şii milis güçlere ait bir tesisin insansız hava aracı (İHA) ile bombalandığı saldırıda en az 1 kişinin öldüğü bildirildi. Irak ordusu yaptığı açıklamada, bir İHA’nın Salahaddin vilayetinin kuzeyinde bulunan bir üssü bombaladığını ve en az 2 kişinin yaralandığını bildirirken daha fazla detay vermedi. Bölgedeki Bağdat’a bağlı bir milis gücün lideri, sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırıda 1 kişinin öldüğünü söyledi. Saldırıyı henüz üstlenen olmazken güvenlik güçleri, biri askeri mühimmat deposunu hedef alan iki patlama yaşandığını açıkladı.
Saldırının ABD ve İran arasında tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekti. ABD kuvvetlerini barındıran Irak, aynı zamanda İran destekli Şii milis gruplarının üslere yakın konumlarından dolayı ABD ve İran arasındaki herhangi bir şiddetli bölgesel çatışma için potansiyel bir arena olarak değerlendiriliyor.
Bombalamanın, son aylarda Irak güçlerine karşı düzenlenen saldırılara cevap niteliğinde olduğu iddia ediliyor. Birkaç hafta önce, Irak’ta bulunan bazı ABD askeri üsleri saldırıya uğramıştı. Amerikan üslerine düzenlenen ve ölü ya da yaralı olmayan saldırıları üstlenen olmadı. Washington, ABD’nin Irak’taki çıkarları için tehdit oluşturan İran destekli milis güçleri desteklemesi için Bağdat yönetimine baskı yapıyor.

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