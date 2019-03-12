HABER

Irak’ta iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 16:08 | Son Güncelleme

Irak’ın Basra şehrinde iki aşiret arasında iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü.Irak’ın Basra şehrinde iki aşiret arasında çıkan çatışmada ağır silahlar kullanıldı.

Irak’ın Basra şehrinde iki aşiret arasında iki yıldır süren kavga çatışmaya döndü.
Irak’ın Basra şehrinde iki aşiret arasında çıkan çatışmada ağır silahlar kullanıldı. Basra şehrinin kuzeyindeki Karma Ali kasabasında iki yıldır süren kavga dün gece kasabayı savaş alanına çevirdi. Elhimadna ve Elbutut aşiretleri arasında çocuk kavgası nedeniyle süren kavga çatışmaya döndü. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada havan topu ve füzeler kullanıldı. Gece boyu süren çatışmada ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Basra Valisi Esat İdani yaptığı açıklamada, Basra’da bulunan tüm emniyet güçlerinin kasabaya gönderildiğini, çatışmaya katılanlar için gözaltı emrinin verildiğini belirtti.
Öte yandan, Basra’da zaman zaman basit nedenlerle aşiretler arasında çatışmalar yaşanıyor.

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Asker uğurlamada tabanca ile ateş açtı, gözaltına alındıAsker uğurlamada tabanca ile ateş açtı, gözaltına alındı
Uyarıya rağmen durmadılar, esrarla yakalandılarUyarıya rağmen durmadılar, esrarla yakalandılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

13 günlük tatil! Hazırlıklar başladı

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

İlginizi Çekebilir

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Kahve tiryakilerini sevindirecek fiyatlar

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Beşiktaş'ta vatandaşlar yangınla uyandı

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Adana'daki facianın görgü tanığı anlattı: Vahşetle karşılaştım

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.