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Irak’ta internet erişimi kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 10:03 | Son Güncelleme

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Irak’ta internet erişimi kesildiHükümet karşıtı protesto gösterilerinin çatışmaya dönüştüğü Irak’ta yine internet erişimi kesildi.

Hükümet karşıtı gösterilerin sürdüğü ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Irak’ta internet erişimi kesildi
Hükümet karşıtı protesto gösterilerinin çatışmaya dönüştüğü Irak’ta yine internet erişimi kesildi. Protestocuların güvenlik güçlerinin kullandığı aşırı şiddeti belgelemeleri veya sosyal medya aracılığıyla organize olmaları nedeniyle Irak’ın başkenti Bağdat ve protestolara sahne olan güney illerinde bugünden itibaren internet erişiminin kesildiği belirtildi.
Iraklı aktivistler bugünkü internet kesintisinin Bağdat’taki en büyük kesinti olduğunu belirtti. Irak hükümeti Ekim ayında başlayan protesto gösterilerinin ardından interneti kesmişti ancak Erbain münasebetiyle protestolara ara verilmesinin ardından internet erişimi yeniden başlamıştı.
Irak’ta geçtiğimiz aydan beri devam eden protesto gösterilerinde 260’dan fazla kişi hayatını kaybederken 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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