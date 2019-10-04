HABER

Irak’ta internet erişimi yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 12:09 | Son Güncelleme

Irak’ta 3 gündür yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterileri nedeniyle önceki gün kesilen internet erişimi, dün gece saatlerinde yeniden sağlandı.Başta başkent Bağdat olmak üzere Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneydeki kentlerde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği nedeniyle 3 gündür devam eden gösterileri kontrol altına almak için Çarşamba günü Irak’ın birçok kentinde uygulanan internet kesintisi, dün gece geç saatlerden itibaren yeniden sağlandı.İnternet erişiminin sağlanması ardından aktivistler gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarını belgeleyen onlarca görüntü ve fotoğraflar paylaşmaya başladılar.Başkent Bağdat ve birçok vilayette günlerdir süren yoğun protestoların ardından Başbakan Abdulmehdi, Irak resmi televizyonunda konuşma yaparak, reform yapmaya çalışacağını söyledi.

Irak’ta 3 gündür yaşanan hükümet karşıtı protesto gösterileri nedeniyle önceki gün kesilen internet erişimi, dün gece saatlerinde yeniden sağlandı.
Başta başkent Bağdat olmak üzere Şii nüfusunun yoğun olduğu ülkenin güneydeki kentlerde işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetleri yetersizliği nedeniyle 3 gündür devam eden gösterileri kontrol altına almak için Çarşamba günü Irak’ın birçok kentinde uygulanan internet kesintisi, dün gece geç saatlerden itibaren yeniden sağlandı.
İnternet erişiminin sağlanması ardından aktivistler gösterilerde meydana gelen şiddet olaylarını belgeleyen onlarca görüntü ve fotoğraflar paylaşmaya başladılar.
Başkent Bağdat ve birçok vilayette günlerdir süren yoğun protestoların ardından Başbakan Abdulmehdi, Irak resmi televizyonunda konuşma yaparak, reform yapmaya çalışacağını söyledi. Dün gece gösterilere sahne olan başkent Bağdat’ta sabahtan itibaren sessizlik hakimken, Cuma namazından sonra protesto gösterilerinin yeniden başlanması bekleniyor. Irak’ta başta Bağdat olmak üzere birçok kentte 3 gündür devam eden gösterilerde yaklaşık 30 kişi hayatını kaybederken, binden fazla kişi de yaralandı.

PARTNERTürkiye'nin kehanet merkezi orası!Türkiye'nin kehanet merkezi orası!
Ayder Yaylası'nı kurtaracak dönüşümAyder Yaylası'nı kurtaracak dönüşüm
Marmara bölgesinde yüzde 36’lık kesim evine deprem sigortası yaptırmadıMarmara bölgesinde yüzde 36’lık kesim evine deprem sigortası yaptırmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Kritik atama kararları Resmi Gazete'de!

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Belgesi olmayan bu işleri yapamayacak

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Sıfır aldığı otomobilin tavanı boyalı çıktı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

ABD tarihinin en ölümcül silahlı saldırısıydı! Tam 735 milyon dolarlık...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası dikkat çeken rapor: Rastlanır bir durum değil

İstanbul'daki deprem sonrası dikkat çeken rapor!

PKK'lı teröristler, HDP önündeki aileleri tehdit etmişler!

HDP önündeki ailelerle ilgili yeni haber! PKK'lı teröristler...

Naim Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Kayıp 13 madalya aranıyor

Süleymanoğlu'nun evinde keşif! Her yer didik didik edildi

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem! Yeni Yargı paketinde yer alacak

Cinsel saldırı davalarında yeni dönem!

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem ve savaş sığınaklarına talep arttı

İstanbul'daki deprem sonrası talep patlaması yaşanıyor!

Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in cezası onandı

Ergenekon savcısı Pekgüzel'in cezası onandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.