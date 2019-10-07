HABER

Irak'ta internet erişimi yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 21:07 | Son Güncelleme

Irak'ta internet erişimi yeniden başladı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı kentlerde başlayan hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 2 Ekim'den bu yana kesilen internet erişimi, ülke genelinde yeniden sağlandı.

Kullanımı engellenen Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal ağlardaki erişim engeli de kaldırıldı.

Hükümetten konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülke genelinde gösteriler nedeniyle internete erişim engellenmişti.

Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki bazı vilayetler, 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Gösterilerin başladığı günden bu yana ölü sayısı 110'u aşarken, 6 binden fazla kişi yaralandı.

- Sosyal medya üzerinden örgütlendiler

Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye karşı alevlenen gösteriler sonrası, Irak'ta da sosyal medya üzerinden "1 Ekim'de buluşuyoruz", "1 Ekim'de sende çık, susma", "1 Ekim Büyük İntifada" ve "Mısırlı senden daha cesur değil" gibi ifadeler içeren bazı paylaşımlar yapılarak, halka sokağa çıkarak hükümeti protesto etme çağrıları yapılmıştı.

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalarİmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar
ABD askerleri çekilince, PKK/YPG de o bölgeyi terk ettiABD askerleri çekilince, PKK/YPG de o bölgeyi terk etti
Böbrek ve karaciğer nakli olması gereken kızı için asansör yapılmasını istediBöbrek ve karaciğer nakli olması gereken kızı için asansör yapılmasını istedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gösteriler ırak internet erişimi

En Çok Okunan Haberler

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Tecavüz davasında karar verildi!

Tecavüz davasında karar verildi!

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

PKK/YPG terör örgütü Rasulayn'da kontrol noktalarından çekildi

ABD askerleri çekilince, PKK/YPG de o bölgeyi terk etti

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

İstanbul Valiliği'nden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Irak ve Suriye tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.