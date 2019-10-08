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Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 20:09 | Son Güncelleme

Irak'ta internet erişimi yeniden kesildi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve güneydeki kentlerde internet erişimi yeniden engellendi.

Irak'ın büyük bölümünde hükümet karşıtı gösterilerin durulmasının ardından dün akşam saatlerinde verilen internet erişimi tekrar kesildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi hariç ülkenin genelinde internet kesintisi yaşanıyor.

Irak'ta yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan gösteriler nedeniyle hükümet, başkent Bağdat ve ülkenin güneyinde internet erişimini durdurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ırak internet erişimi

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