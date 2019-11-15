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Irak'ta İran yanlısı gazeteci hakkında tutuklama kararı verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 17:17 | Son Güncelleme

Irak'ta İran yanlısı gazeteci hakkında tutuklama kararı verildi

İSTANBUL (AA) - Irak'ta sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle İran'a yakınlığıyla bilinen gazeteci hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

Yerel medyada çıkan haberlere göre, gazeteci Neccah Muhammed Ali, sosyal medya hesabından hükümet karşıtı gösterilerde protestocuların öldürülmesini teşvik eden paylaşımlarda bulunmuştu.

Şikayet üzerine Musenna vilayetindeki Semava Mahkemesi anayasanın terörle ilgili maddesi uyarınca Ali hakkında tutuklama kararı aldı.

İran'da daha önce televizyon muhabirliği yapan ve Tahran yönetimine yakınlığıyla bilinen gazeteci Neccah Muhammed Ali, şu an İngiltere'nin başkenti Londra'da ikamet ediyor.

Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla 1 Ekim'de başlayan ve hala devam eden gösterilerde 319 kişi hayatını kaybetmiş, 15 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ırak İRAN Semava mahkemesi

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