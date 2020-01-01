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Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu
Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu
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01.01.2020 13:59 |
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Irak'ta İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütü, milislerine ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünden çekilmeleri çağrısında bulundu
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