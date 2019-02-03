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Irak'ta, İranlıları taşıyan otobüse saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2019 23:27 | Son Güncelleme

Irak'ta, İranlıları taşıyan otobüse saldırı: 1 ölü, 7 yaralı

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde, İranlıları taşıyan bir otobüsü hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Orduya bağlı Salahaddin Operasyon Komutanlığından Yüzbaşı Saad Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salahaddin vilayetine bağlı Beled ilçesinde, kabir ziyareti için Irak'a gelen İranlıları taşıyan otobüsü hedef alan bombalı saldırıda, 1 kişinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Salahaddin vilayetinde, Şiilerin kutsal kabul ettiği imamların kabirleri bulunuyor. İranlıları taşıyan otobüsler çoğu zaman terör örgütü DEAŞ militanlarının bombalı ya da intihar eylemcileriyle düzenlediği saldırılara maruz kalıyor.

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