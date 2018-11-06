Irak'ta IŞİD'ten Kalma 202 Toplu Mezar Alanı Bulundu

Birleşmiş Milletler uzmanları, Kuzey Irak’ta IŞİD tarafından kazılmış 200’den fazla toplu mezar tespit edildiğini doğruladı. Uzmanlar söz konusu toplu mezarlarda 6 bin ila 12 bin kişinin gömülü olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler’den yapılan açıklamada, bölgede tespit edilen 202 toplu mezar alanının, IŞİD’in bölgede hakimiyet sürdüğü 2014-2017 yılları arasında sergilediği yönetimin bir işareti ve mirası olduğu ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Irak misyonu ve İnsan Hakları Örgütü yetkilileri söz konusu bulguları Salı günü yayınladıkları raporla paylaştılar.

BM uzmanları, Iraklı yetkililerin 1258 kişiye ait cesedi çıkardıklarını söyledi ve bu kişilerle ilgili acilen kimlik tespit çalışmalarına başlanması uyarısından bulundu. Toplu mezarlarda kadınlar, çocuklar, yaşlılar ve fiziksel engelli kişilerle Irak ordu ve polis gücüne mensup kişilerin cesetlerinin bulunduğu ifade edildi.

Toplu mezarların özellikle Suriye sınırına yakın olan Ninewa, Kiruk, Selahaddin ve Anbar bölgelerinde bulunduğu belirtildi. Birleşmiş Milletler IŞİD’in bölgede hakim olduğu süre zarfında yaklaşık 33 bin kişinin öldürüldüğünü 55 binden de fazla kişinin yaralandığı tahmininde bulunuyor.

Irak’ta bugüne dek bulunan en küçük toplu mezarda 8, en büyük toplu mezardaysa 4 bin kişinin cesedi bulunmuştu. Söz konusu toplu mezarlar IŞİD’in bir dönem sözde başkent ilan ettiği Musul yakınlarında tespit edilmişti.

Iraklı yetkililerse şu aşamada bulunan mezarlarda kimlik tespit çalışmalarının başlayıp başlamadığı konusunda bir açıklama yapmadılar.

