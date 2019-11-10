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Irak'ta İtalyan özel birliklerine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 19:46 | Son Güncelleme

Irak’ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için bulunan İtalyan özel birliklerinin geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda, 5 İtalyan askeri yaralandı

Irak’ta İtalyan özel birliklerini taşıyan konvoya düzenlenen bombalı saldırıda, 5 İtalyan askeri yaralandı.

İtalyan Genelkurmayından yapılan açıklamada, Irak'ta terör örgütü DEAŞ ile mücadele için bulunan ve Irak Silahlı Kuvvetlerine eğitim ve rehberlik hizmeti veren İtalyan özel birliklerinin geçişi sırasında, bombalı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Olayda yaralanan 5 İtalyan askerinden 3’ünün durumunun ağır olduğu ancak hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Yaralanan askerlerin, ABD’ye ait helikopterlerle yakındaki hastanelere taşınarak tedavi altına alındığı kaydedildi.

İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini ile Genelkurmay Başkanı General Enzo Vecciarelli’nin, gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

Öte yandan, terör saldırısı şüphesiyle Roma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma açtığı basına yansıdı.

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