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ِIrak’ta kabinenin yarısından fazlası parlamentodan onay aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 00:56 | Son Güncelleme

ِIrak’ta kabinenin yarısından fazlası parlamentodan onay aldı

BAĞDAT (AA) - Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi’nin yeni kabinesinin 22 bakanından 14’ü parlamentonun onayından geçti.

Başbakan Abdulmehdi’nin parlamento onayına sunulan kabinesinde Dışişleri Bakanlığına Muhammed el-Hekim (Şii), Petrol Bakanlığına Samir Gazban (Şii) getirilirken, Maliye Bakanlığına Fuad Hüseyin (Kürt), Sağlık Bakanlığına Ala Alvani, Sanayi Bakanlığına Abdullah Cuburi, İmar ve İskan Bakanlığına Bengin Rengani (Kürt), Ticaret Bakanlığına Muhammed Haşim Abdulmecid, Ziraat Bakanlığına Salih Hüseyin el-Hasani, Spor ve Gençlik Bakanlığına Ahmet Riyad Ubeydi (Sünni), Çalışma ve Sosyal Bakanlığına da Basim Rubayi, Su Kaynakları Bakanlığına Camil el-Adili, Ulaştırma Bakanlığına Abdullah Luaybi, Elektrik Bakanlığına Luay el-Hatip ve İletişim Bakanlığına Naim Rubayi getirildi.

Kabinede İçişleri, Savunma, Adalet, Eğitim, Kültür, Yüksek Öğretim, Göç ve Göçmenler, Planlama gibi bakanlıkların oylaması ertelendi.

Abdulmehdi, parlamentoda yaptığı açıklamada, başbakan yardımcılığı görevini lağvettiklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak parlamento

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