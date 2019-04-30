HABER

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 13:54 | Son Güncelleme

Norveç Mülteci Ajansı, Irak’ta kamplarda yaşayan 45 bin yerinden edilmiş çocuğun kayıt belgelerinin olmadığını bildirdi.Norveç Mülteci Ajansı yayınladığı yeni bir raporda, Irak’ta kamplarda yaşayan 45 bin yerinden edilmiş çocuğun kayıt belgelerinin olmadığını ve Irak toplumundan tamamen dışlanabileceği bildirildi.

Norveç Mülteci Ajansı, Irak’ta kamplarda yaşayan 45 bin yerinden edilmiş çocuğun kayıt belgelerinin olmadığını bildirdi.
Norveç Mülteci Ajansı yayınladığı yeni bir raporda, Irak’ta kamplarda yaşayan 45 bin yerinden edilmiş çocuğun kayıt belgelerinin olmadığını ve Irak toplumundan tamamen dışlanabileceği bildirildi. Raporda, çocukların okula gitmelerinin yasaklandığı, sağlık hizmetlerine erişiminin reddedildiği ve en temel haklarından mahrum edildiği belirtildi.
Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, "Olası bir insan saatli bombasıyla karşı karşıyayız. Bu çocukların bir eğitim, sağlık hizmeti, sadece varolma hakkı kazanmasını sağlamak, onlar ve ülke için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için çok önemlidir. Bir toplum, içinde kimliksiz bir çocuğa izin veriyorsa, barış içinde olamaz" dedi.

Irak hükumeti belgeleri kabul etmedi
Doğumdan Gelen Engeller adlı raporda, DEAŞ’ın bölgede etkin olduğu dönemde doğan çocuklara doğum sertifikaları verildiği ancak bu belgelerin Irak hükümeti nazarında geçerli olmadığının tespit edildiği ifade edildi.
Diğer çocuklar ise doğum belgelerini kaçarken kaybetti. Bir sağlık görevlisi, yeni doğanların geçerli doğum belgesi olmadan bazı bölgelerde aşı olamadığını, bunun ise yeni hastalıkların korkusunu artırdığını bildirdi.

Okula kayıt için kimliğe ihtiyaç var
Irak’ta çocukların okula kayıt olabilmeleri için kimliğe ihtiyaç duyuluyor. Kimliği olmayan çocuklar yetişkin olduklarında evlilik, mülkiyet edinme ve çalışma hakları devlet tarafından reddedilme riski altında kalıyor.
DEAŞ üyesi olmakla suçlanan ailelerin çocuklarının bir kimlik belgesi almaları neredeyse imkansız ve bu binlerce çocuğun toplu olarak cezalandırılmasıyla sonuçlanıyor.

"Çocuklar akrabalarının işlediği suçlardan sorumlu değil"
Konuyla ilgili açıklama yapan Egeland, "Çocuklar akrabalarının işlediği suçlardan sorumlu değildir, ancak çoğu Irak vatandaşı olarak temel haklarından mahrum bırakılmaktadır" dedi.
Kimlik belgeleri olmayan çocukların sayısı, yüzde 90’ı DEAŞ militanlarının eşi ve çocukları olduğundan şüphelenilen 30 binden fazla Iraklının Suriye’den önümüzdeki haftalarda dönmesiyle daha da artacak.
Irak hükümeti ve uluslararası toplum kamu hizmetlerini ve kurumlarını restore etmeye, yatırım yapmaya devam ederken, DEAŞ ile olan çatışmalardan en çok etkilenen ve çoğu çocuk olan toplulukların, bu hizmetlerden yararlanmak için gereken belgelere sahip olmalarını sağlamanın çok önemli olduğu belirtiliyor. Bunun, Irak’ın iyileşme ve yeniden yapılanma yolunu garanti edeceği ifade ediliyor.

"Irak hükumeti bu soruna çözüm bulmalıdır"
Egeland, "Bu sorun çözülmezse kimliksiz çocuklar toplum için büyük bir risk teşkil eder. Bu, uzlaşma çabalarının gelecekteki umutlarını ciddi şekilde baltalamaktadır. Irak hükümetini, kimliksiz çocukların diğer Irak vatandaşları gibi var olma haklarına sahip olmalarını sağlamaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

Akşener: Soykırım iddiaları iftiradır! İktidarı destekliyoruz

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

İşte yıl sonu enflasyon tahmini!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika... Beyaz Saray'dan Erdoğan - Trump görüşmesiyle ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Kuşadası'na yaz erken geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

İlkokulda korku dolu anlar! Ekipler duyar duymaz harekete geçti

Ege Denizi'nde yeni bir tür balık üretildi: Egeli

İzmir'de büyük buluş! Binlercesi var

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Siirt ve Bitlis'te sokağa çıkma yasağı

Diyanet takvimine göre 2019 Ramazan imsakiyesi! İl il imsakiye vakitleri

Ramazan imsakiyesi belli oldu

1 Mayıs resmi tatil mi? 1 Mayıs’ta eczaneler, okullar, bankalar, noterler açık mı?

1 Mayıs'ta eczaneler açık olacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.