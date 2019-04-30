Irak’ta kamplardaki 45 bin çocuğun kimlik belgesi yok

Irak hükumeti belgeleri kabul etmedi Doğumdan Gelen Engeller adlı raporda, DEAŞ’ın bölgede etkin olduğu dönemde doğan çocuklara doğum sertifikaları verildiği ancak bu belgelerin Irak hükümeti nazarında geçerli olmadığının tespit edildiği ifade edildi. Diğer çocuklar ise doğum belgelerini kaçarken kaybetti. Bir sağlık görevlisi, yeni doğanların geçerli doğum belgesi olmadan bazı bölgelerde aşı olamadığını, bunun ise yeni hastalıkların korkusunu artırdığını bildirdi.

Norveç Mülteci Ajansı, Irak’ta kamplarda yaşayan 45 bin yerinden edilmiş çocuğun kayıt belgelerinin olmadığını bildirdi. Norveç Mülteci Ajansı yayınladığı yeni bir raporda, Irak’ta kamplarda yaşayan 45 bin yerinden edilmiş çocuğun kayıt belgelerinin olmadığını ve Irak toplumundan tamamen dışlanabileceği bildirildi. Raporda, çocukların okula gitmelerinin yasaklandığı, sağlık hizmetlerine erişiminin reddedildiği ve en temel haklarından mahrum edildiği belirtildi. Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland, "Olası bir insan saatli bombasıyla karşı karşıyayız. Bu çocukların bir eğitim, sağlık hizmeti, sadece varolma hakkı kazanmasını sağlamak, onlar ve ülke için sürdürülebilir bir gelecek sağlamak için çok önemlidir. Bir toplum, içinde kimliksiz bir çocuğa izin veriyorsa, barış içinde olamaz" dedi.

Okula kayıt için kimliğe ihtiyaç var

Irak’ta çocukların okula kayıt olabilmeleri için kimliğe ihtiyaç duyuluyor. Kimliği olmayan çocuklar yetişkin olduklarında evlilik, mülkiyet edinme ve çalışma hakları devlet tarafından reddedilme riski altında kalıyor.

DEAŞ üyesi olmakla suçlanan ailelerin çocuklarının bir kimlik belgesi almaları neredeyse imkansız ve bu binlerce çocuğun toplu olarak cezalandırılmasıyla sonuçlanıyor.

"Çocuklar akrabalarının işlediği suçlardan sorumlu değil"

Konuyla ilgili açıklama yapan Egeland, "Çocuklar akrabalarının işlediği suçlardan sorumlu değildir, ancak çoğu Irak vatandaşı olarak temel haklarından mahrum bırakılmaktadır" dedi.

Kimlik belgeleri olmayan çocukların sayısı, yüzde 90’ı DEAŞ militanlarının eşi ve çocukları olduğundan şüphelenilen 30 binden fazla Iraklının Suriye’den önümüzdeki haftalarda dönmesiyle daha da artacak.

Irak hükümeti ve uluslararası toplum kamu hizmetlerini ve kurumlarını restore etmeye, yatırım yapmaya devam ederken, DEAŞ ile olan çatışmalardan en çok etkilenen ve çoğu çocuk olan toplulukların, bu hizmetlerden yararlanmak için gereken belgelere sahip olmalarını sağlamanın çok önemli olduğu belirtiliyor. Bunun, Irak’ın iyileşme ve yeniden yapılanma yolunu garanti edeceği ifade ediliyor.

"Irak hükumeti bu soruna çözüm bulmalıdır"

Egeland, "Bu sorun çözülmezse kimliksiz çocuklar toplum için büyük bir risk teşkil eder. Bu, uzlaşma çabalarının gelecekteki umutlarını ciddi şekilde baltalamaktadır. Irak hükümetini, kimliksiz çocukların diğer Irak vatandaşları gibi var olma haklarına sahip olmalarını sağlamaya çağırıyoruz" şeklinde konuştu.