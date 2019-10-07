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Irak’ta kanlı gece: 8 ölü, 25 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün gece meydana gelen şiddet olaylarında 8 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.Irak’ın başkenti Bağdat’ın Sadr bölgesinde dün gece protesto gösterilerindeki meydana gelen şiddet olaylarında 8 kişinin ölmesi ve 25 kişinin yaralanması ardından Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, bölgeden çektiği askerlerin yerine polis güçlerini yerleştirdi.Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, dün geceki protesto gösterilerine karşı aşırı derece şiddet ve gücün kullanılması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek Sadr bölgesindeki ordu birliklerinin yerine polis güçlerinin yerleştirildiği kaydedildi.Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile Irak’ta yaşanan gelişmeleri görüştüğünü bildirdi.Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki son durumu ele aldıklarını belirterek görüşmede Abdülmehdi’nin durumun kontrol altında alındığını ve hükümetin protestoculara verdiği reform vaatlerinin önümüzdeki günlerde uygulanacağını vurguladığını aktardı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta dün gece meydana gelen şiddet olaylarında 8 kişi hayatını kaybederken 25 kişi de yaralandı.
Irak’ın başkenti Bağdat’ın Sadr bölgesinde dün gece protesto gösterilerindeki meydana gelen şiddet olaylarında 8 kişinin ölmesi ve 25 kişinin yaralanması ardından Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, bölgeden çektiği askerlerin yerine polis güçlerini yerleştirdi.
Irak Savunma Bakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, dün geceki protesto gösterilerine karşı aşırı derece şiddet ve gücün kullanılması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtilerek Sadr bölgesindeki ordu birliklerinin yerine polis güçlerinin yerleştirildiği kaydedildi.
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile Irak’ta yaşanan gelişmeleri görüştüğünü bildirdi.
Irak Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak Başbakanı Abdülmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkedeki son durumu ele aldıklarını belirterek görüşmede Abdülmehdi’nin durumun kontrol altında alındığını ve hükümetin protestoculara verdiği reform vaatlerinin önümüzdeki günlerde uygulanacağını vurguladığını aktardı.

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