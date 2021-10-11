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Irak'ta Katılımın Düşük Olduğu Seçimin Sonuçları Bekleniyor

11.10.2021 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ta yapılan genel seçimler sonrası oy sayımı sürüyor. Ülkede seçimlere katılımın son derece düşük olması halkın demokratik sürece ve ülkedeki siyasi yapıya inancını yitirmesi olarak yorumlanıyor

Irak’ta yapılan genel seçimler sonrası oy sayımı sürüyor. Ülkede seçimlere katılımın son derece düşük olması halkın demokratik sürece ve ülkedeki siyasi yapıya inancını yitirmesi olarak yorumlanıyor.

Irak’ta yapılan genel seçimlerde katılım oranı yüzde 41’de kaldı. Özellikle başkent Bağdat’ta halkın yalnızca yüzde 34’ünün sandık başına giderek oy verdikleri belirtiliyor.

Ülkede genel seçimler 2019 yılında sokaklara taşan halkın tepkisi üzerine yapıldı. O dönemde yapılan gösterilerde halk genel olarak ülkedeki yolsuzluk ve hizmetlerin eksikliğini protesto etmek adına sokağa dökülmüştü. Güvenlik güçleri gösterileri orantısız güç kullanarak bastırmaya çalışmış olaylarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Irak’ta 2003 yılında başlayan ABD işgali ve Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardından beş kez genel seçimler yapıldı.

Seçimlere dair ilk sonuçların bugün ilerleyen saatlerde alınması bekleniyor. Ülkede Şii partilerin seçimden zaferle çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ülkedeki her türlü yabancı güce ve müdahaleye sert şekilde karşı çıkan Şii lider Mukteda El Sadr’ın bağlantılı olduğu hareketin mecliste en büyük çoğunluğu elde etmesi bekleniyor.

40 milyon nüfuslu Irak’ta kayıtlı 25 milyon kadar seçmen bulunuyor. Seçime 167 siyasi parti ve oluşuma bağlı 3 bin 249 aday katıldı. Seçime katılan adayların 951’i kadın adaylardan oluşuyor. Tüm adayların 789’u bağımsız olarak seçime katıldı. Seçimler sonucunda Irak parlamentosuna girecek 329 milletvekili belli olacak.

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