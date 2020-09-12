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Irak’ta koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra bombalı saldırı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 22:39 | Son Güncelleme

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı yapılan bombalı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.Irak’ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan saldırılar devam ediyor.

Irak’ta ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra bombalı yapılan bombalı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.
Irak’ta ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırları hedef alan saldırılar devam ediyor. Irak Başbakanlığına bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan açıklamada, koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra Selahattin ilinde bulunan el-Reyyaş köyü yakınlarında bombalı saldırı yapıldığı aktarıldı. Açıklamada, tırın geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlatıldığı ve tır şoförünün yaralandığı belirtildi.

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