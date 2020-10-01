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Irak’ta koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tırlara saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 16:17 | Son Güncelleme

Irak’ın güneyindeki Babil kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra roketli saldırı gerçekleştirildi.Irak güvenlik kaynakları, Babil kenti yakınlarındaki Al Shomali bölgesinde koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra roketli saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti.

Irak’ın güneyindeki Babil kentinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine lojistik destek sağlayan tıra roketli saldırı gerçekleştirildi.
Irak güvenlik kaynakları, Babil kenti yakınlarındaki Al Shomali bölgesinde koalisyon güçlerine destek sağlayan tıra roketli saldırı gerçekleştirildiğini ifade etti. Tırın taşıdığı konteynerlerden birine isabet eden roketin maddi hasara yol açtığı belirtilirken herhangi bir can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.
Öte yandan Babil kentinde geçtiğimiz günlerde benzer bir saldırı daha yaşanmıştı. Irak’ta İran’a yakınlığıyla bilinen Şii grupların Ocak ayında ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak’tan çıkarılmasını istemesinin ardından ABD ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırıların artması dikkat çekmişti.

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