Irak'ta koalisyon güçlerinin hava harekatında 7 DEAŞ'lı öldürüldü

SALAHADDİN (AA) - Irak'ın Salahaddin vilayetinde DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin düzenlediği hava harekatında 7 terörist öldürüldü.

Irak Savunma Bakanlığı bünyesindeki Güvenlik Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyona ait savaş uçaklarının, Salahaddin vilayetinde DEAŞ mevzilerini hedef aldığı ifade edildi.

Açıklamada, koalisyon güçlerinin hava harekatında 7, Irak ordusunun düzenlediği operasyonda ise 1 teröristin öldüğü, bazı askeri teçhizatın da ele geçirildiği kaydedildi.

Irak ordusuna bağlı güçler, geçen pazar Salahaddin, Musul ve Enbar arasındaki bölgelerle Suriye sınırına kadarki geniş alanların DEAŞ'tan temizlenmesi amacıyla Nasır İradesi adında askeri operasyon başlatmıştı.

Irak güçlerinin Aralık 2017'de, başta Musul olmak üzere terör örgütü DEAŞ'ın 3 yıl elinde tuttuğu bölgelerin çoğunu kurtardığı bildirilmişti.

DEAŞ'ın bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.

