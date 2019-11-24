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Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı

24.11.2019 20:30 | Son Güncelleme

Irak'ın güneyinde süren protestolarda kolluk kuvvetleri gerçek mermi kullandı. Hükümet karşıtı protestolarda en az beş kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Pazar günü Basra'da düzenlenen protestoda iki kişi öldü, 50 kişinin de yaralandı. Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 300'ü aştı. Yaralananlar ise binlerle ifade ediliyor.

Irak'ta kolluk kuvvetleri protestoculara ateş açtı

Irak'ın güneyinde süren protestolarda kolluk kuvvetleri gerçek mermi kullandı.

Hükümet karşıtı protestolarda en az beş kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

Pazar günü Basra'da düzenlenen protestoda iki kişi öldü, 50 kişinin de yaralandı.

Cumartesi akşamı Nasıriye kentinde düzenlenen protestoda en az üç kişi ölmüş, 40 kişi de yaralanmıştı.

Ekim ayında başlayan hükümet karşıtı protestolarda ölenlerin sayısı 300'ü aştı. Yaralananlar ise binlerle ifade ediliyor.

Göstericiler yolsuzluğun sonlanması, daha fazla iş imkanı ve daha iyi kamu hizmetleri için sokağa çıkmıştı.

Bu gösteriler Irak'ın güneyindeki pek çok kentte ve başkent Bağdat'ta etkili olmuştu.

MapProtestocular Pazar günü Nasıriye'de hükümet binalarının dışında ateş yaktı, köprüleri kesti ve okullara girişi engelledi.

Haftanın ilk iş gününün pazar olduğu Irak'ta yetkililer binalara erişimi sağlamak zorunda olduklarını, protestocuların uyarıları dinlemediğini belirtti.

Reuter'a göre kentte Cumartesi akşamı düzenlenen protestolarda sağlıkçılar yakınlardaki bir hastanede tedavi gören çocukları, göz yaşartıcı gazdan etkilendikleri için başka bir yere nakletmek zorunda kalmışlardı.

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