Irak’ta kritik bakanlıklar sahiplerini bekliyor

Göreve başlayan bakanların isimlerine bakıldığında Irak'ta şu anki tablo itibariyle Sadr'ın kazançlı çıktığı görülüyor.

Geçen mayıs ayında yapılan genel seçimlerin ardından ancak aylar sonra kurulabilen yeni hükümette yer alan ve meclisin onayından geçen bakanların bir bölümünün "bağımsız" oldukları ileri sürülse de bu kişilerin Mukteda es-Sadr'a bağlı meclisin en büyük grubu Sairun destekli kişiler olduğu biliniyor.

Abdulmehdi'nin 22 kişilik yeni kabinesindeki 14 bakan, siyasi gruplar arasında yaşanan çekişme ve anlaşmazlıklara rağmen geçen hafta meclis onayından geçerek görevlerine başladı. Bu durum hükümetin resmi olarak çalışmaya başlamasını sağladı. Nitekim Başbakan Abdulmehdi selefi Haydar el-İbadi'den koltuğu devralarak yeni hükümetin resmen göreve başladığını duyurdu.

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'nin geçen hafta meclisten geçen yeni kabinesinde 14 bakan yemin ederek görevlerine başlarken 8 kritik bakanlık ise sahiplerini bekliyor.

- Kabinedeki iki önemli bakanlık KDP'ye emanet

Mesut Barzani'nin Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Cumhurbaşkanlığını Kürdistan Yurtseverler Birliği'ne (KYB) kaptırsa da kabinenin en önemli iki bakanlığını almayı başardı.

"Maliye" ile "İskan ve İmar" bakanlıklarını alan KDP'nin, Göç ve Göçmenler Bakanlığını da istediği hatta bunun için adaylarının bile hazır olduğu söyleniyor.

- Kritik bakanlıklar 6 Kasım'ı bekliyor

Irak'ın yeni Başbakanı Abdulmehdi, "Savunma" ve "İçişleri" gibi kritik bakanlıklar ile Adalet, Planlama, Kültür, Yüksek Öğretim, Eğitim ile Göç ve Göçmenler bakanlıkları için geçen haftaki oturumda meclise herhangi bir isim sunmadı.

Söz konusu 8 bakanlık için 6 Kasım'da mecliste bir oturum düzenleneceği ve kabinenin geri kalanın bu oturumda netleşeceği belirtiliyor.

Geçen hafta meclise, cebinde 22 kişilik kabinede yer alacak tüm adayların isimlerinin bulunduğu listeyle gelen Abdulmehdi, perşembe günü düzenlediği ilk basın toplantısında 8 bakanlık için adaylarını meclise sunamama nedeninin "siyasi anlaşmazlıklar" olduğunu itiraf etmişti.