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  4. Irak'ta Kürdistan İslami Birlik Partisinin genel sekreteri yeniden Bahaddin oldu

Irak'ta Kürdistan İslami Birlik Partisinin genel sekreteri yeniden Bahaddin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 23:31 | Son Güncelleme

Irak'ta Kürdistan İslami Birlik Partisinin genel sekreteri yeniden Bahaddin oldu

ERBİL (AA) - Irak'ın Erbil kentinde, Kürdistan İslami Birlik Partisinin (Yekgirtu) 8'inci kongresinde genel sekreterliğe partinin kurucusu Salahaddin Bahaddin yeniden seçildi.

Saad Abdullah Konferans Salonu'nda 900 delegenin katılımıyla başlayan kongrede genel sekreter Bahaddin ve Ebubekir Karvani aday oldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 546 oy alan Bahaddin yeniden genel sekreter seçildi.

Kadınların katılım oranının yaklaşık yüzde 23 civarında olduğu Yekgirtu'nun kongresinde yarın 5 kişilik yüksek gözlem kurulu üyeleri seçilerek 28 maddelik parti iç tüzüğü oylamaya sunulacak.

Irak'ta Müslüman Kardeşler Teşkilatına yakınlığıyla bilinen Yekgirtu, ilk kongresini 1994 yılında gerçekleştirmişti.

Yekgirtu, Irak'ta Mayıs 2018'deki genel seçimlerde 2, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Eylül 2018 bölgesel seçimlerinde de 5 milletvekili çıkarmıştı.

IKBY'de temmuz ayında kurulan koalisyon hükümetinde yer almayan Yekgirtu, muhalefet cephesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Salahaddin Bahaddin Yekgirtu

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