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Irak'ta Kürtlere ait toplu mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:33 | Son Güncelleme

Irak'ın güneyinde Saddam Hüseyin döneminde öldürülen Kürtlere ait toplu mezar bulundu - Toplu mezardan 170 kişiye ait kalıntı çıkarıldı

BAĞDAT (AA) - Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde öldürülen Kürtlere ait toplu mezar ülkenin güneyinde bulundu.

Irak'ta güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Musenna (Semava) vilayetinde, Saddam döneminde öldürülen Kürtlere ait toplu mezar ortaya çıktı. Toplu mezardan en az 170 kişiye ait kalıntı çıkarıldı.

Musenna vilayetinin batısındaki kırsal alanda bulunan mezardan çıkarılan kalıntıların, ülkenin Süleymaniye ile Diyala vilayetleri arasındaki bölgede yaşayan Kürt vatandaşlara ait olduğu ifade edildi.

Toplu mezarın bulunduğu haberinden sonra birçok Kürt, yakınlarının kalıntılarını bulmak için bölgeye akın etti.

- Kuveytlilere ait mezar da bulundu

Musenna vilayetinde Kuveytlilere ait olduğu tahmin edilen bir toplu mezar da geçen hafta bulunmuştu.

Musenna Valisi Ahmed Menfi, geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, "Vilayetin kırsal bölgesinde ilk bulgulara göre Kuveytli oldukları tahmin edilen bir toplu mezar bulundu." ifadelerini kullanmıştı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, 1990'da Kuveyt'i işgal etmişti.

Kuveyt, Irak ordusunun ülkeyi işgali sırasında kaybolan vatandaşlarının sayısını 320 olarak açıklarken Irak 5 binden fazla Iraklının kayıp olduğunu belirtiyor.

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