Irak'ta Kürtler'in Kazanımları Risk Altında mı?

Irak’ın başkenti Bağdat’ta aylardır süren gösterilerde yeni anayasa ve Irak Kürt Bölgesi’nin adının değişmesinin gündeme gelmesi, gözleri Kürtler'in kazanımlarına çevirdi. Göstericilerin talepleri yerine gelirse, Kürt Bölgesi'nin statüsünü kaybetme riski var mı? Bu soruya bazı uzmanlar ‘evet’ yanıtı verirken bazılar mümkün olmadığı görüşünde.

Bağdat’ta aylardır süren sokak gösterilerinde değişik talepler gündeme geldi. Göstericilerin son dönemde sıkça dile getirdiği taleplerden bir de anayasa değişikliği ve Irak Kürt Bölgesinin adının değiştirilmesi. Peki göstericilerin talepleri kabul görürse Kürt Bölgesi risk altına girer mi? VOA Türkçe bu soruyu bölgedeki uzmanlara sordu.

Erbil’de bulunan Selahattin Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamuran Mantık, her durumda Kürt bölgesinin etkileneceğini söyledi. Göstericilerin başarılı olması halinde Baas dönemine dönüleceğini savunan Mantık, “Değişiklikler hangi istikamette gerçekleşirse gerçekleşsin, her şartta Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi etkilenir. Şayet Bağdat’ta siyasi gerginlik yaşanırsa, bu ekonomik olarak Kürdistanı etkiler. Eğer Bağdat’taki iktidar kendini savunursa o da, bölgeyi kapsayan bir savaşa yol açar.Şii iç savaşı çıkar ve sonra da bu savaş daha kapsamlı olur ve Irak’ın diğer oluşumlarını da kapsar. Eğer göstericiler istediklerini elde ederse bence bu Baas döneminde dönmek anlamına gelir. Göstericilerin sloganları IKBY çıkarlarına değil. Bundan dolayı değişiklikler göstericilerin istekleri yönde olursa, bu Kürtler’in lehine olmaz. Eğer siyasi iktidara göre ya da Şii partilerine göre değişim olursa da Kürtler’in lehine olmaz. Her olasılıkta Kürtler’in kendilerini var olan duruma daha da hazırlanmalılar” dedi.