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Irak'ta mayın patlaması sonucu 2 çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

Irak'ta mayın patlaması sonucu 2 çocuk öldü

KERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinde yol kenarına yerleştirilen mayının patlaması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti, babaları ise ağır yaralandı.

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Multaka kasabasında yola daha önce yerleştirilen bir mayının patladığını ve iki çocuğun olay yerinde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kemal, patlamada yaralanan çocukların babasının ambulansla en yakın hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Mayının kim ya da kimler tarafından yola yerleştirildiğinin bilinmediğini aktaran Kemal, mayının nasıl patladığına dair de bilgi vermedi.

- Salahaddin vilayetinde bombalı araç patlatıldı

Öte yandan Salahaddin vilayetine bağlı Tulul el-Bac kasabasında güvenlik güçleri tarafından fark edilen bomba yüklü bir araç kontrollü şekilde patlatıldı.

Salahaddin İl Meclisi Güvenlik Komisyonu Üyesi Mehdi Taki, bombalı aracı koyanların bulunması için soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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