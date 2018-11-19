Irak'ta Mevlit Kandili idrak edildi

ERBİL (AA) - Irak'ın Bağdat ve Erbil kentlerinde Mevlit Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Başkent Bağdat’ta İmam Azam Ebu Hanife en-Numan Camisi'nde, Mevlit Kandili programı düzenlendi. Programa Iraklı bazı siyasetçilerin yanı sıra Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız da katıldı.

Erbil Valiliği tarafından Tarihi Erbil Kalesi'nde düzenlenen program da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ilahilerin söylenmesiyle devam etti.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Din Alimleri Birliği Erbil Sorumlusu Niyaz Ragıb program sırasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'de Mevlit Kandili geleneğinin Selçuklu Devleti Erbil Atabeyi Muzafferedin Gökbörü (1154-1233) tarafından başladığını ve bugüne kadar devam ettiğini söyledi.

Mevlit Kandili dolayısıyla kentin birçok yerinde etkinlikler düzenlendiğini belirten Ragıb, "Her yıl bu özel günde farklı etkinlikler yapılıyor. Özellikle camilerde ilahiler okunup lokum ve tatlı ikramları yapılıyor." dedi.

Mevlit Kandili dolayısıyla ülkede resmi tatil ilan edildi.

