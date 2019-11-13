Irak'ta meydanları terk etmeyen göstericiler "sivil devlet" talebinde ısrarlı

BAĞDAT (AA) - HAYDAR KARAALP - Irak'ta işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliği nedeniyle bir süredir meydanları dolduran göstericiler, mevcut hükümetle müzakere etmeyeceklerini ve ülkenin son 16 yılına damga vuran tüm siyasi partilerden uzak "sivil bir devlet" istediklerini belirtiyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin protestoculara karşı kullandığı şiddet ve açıklanan reform paketlerinin ikna edici olmaması nedeniyle hükümete karşı güvenin yok olduğunu ifade eden göstericiler, mevcut hükümetin meşruiyetini kaybettiği düşünüyor ve istifasını istedikleri bu yönetimle müzakereyi de kesinlikle reddediyor.

AA muhabirinin mikrofon uzattığı başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nı dolduran göstericiler, 16 yıldır iktidarda bulunan ve halka hizmet götürmekten aciz olan partileri artık yönetimde görmek istemediklerini, bağımsız kişilerden oluşturacak "sivil bir yönetim" talep ettiklerini ifade etti.

- "Sokağa kimin hangi mezhepten olduğunu bilmeden çıktık"

Bağdat'taki protestoların merkezi konumundaki Tahrir Meydanı'ndan ayrılmayan Iraklı gösterici Yusuf el-Fehed, ülkede egemen olan ve mevcut krizin de kaynağı durumundaki mezhepçi yönetimden Iraklı siyasilerin sorumlu olduğunu söyledi.