HABER

‘Irak’ta Mezhep Kavgasının Yerini Vatanseverlik Duygusu Aldı’

03.12.2019 23:41 | Son Güncelleme

1 Ekim’de başlayan protestolarda 400’den fazla kişinin öldüğü, 20 bine yakın kişinin de yaralandığı Irak’taki son durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde masaya yatırıldı. Özel Temsilci Jeanine Hennis-Plasschaert, son gelişmeler konusunda konsey üyelerine ayrıntılı bilgi verdi.

‘Irak’ta Mezhep Kavgasının Yerini Vatanseverlik Duygusu Aldı’

1 Ekim’de başlayan protestolarda 400’den fazla kişinin öldüğü, 20 bine yakın kişinin de yaralandığı Irak’taki son durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde masaya yatırıldı.

BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı ve Özel Temsilci Jeanine Hennis-Plasschaert, Bağdat’tan video konferans aracılığıyla katıldığı toplantıda ülkede yaşanan gelişmeler konusunda konsey üyelerine ayrıntılı bilgi verdi.

BM Irak Özel Temsilcisi Hennis-Plasschaert, ülkede on yıllardır süren mezhep savaşları sonrasında Iraklılar'ın yeni bir vatanseverlik duygusuyla sokaklara döküldüğünü, protesto gösterilerinde hayatın her kesiminden kişilerin aynı amaçlar doğrultusunda yer aldığını kaydederek, “Yıllar süren mezhepsel çatışmalar sonrasında ülkede bunların yerini yenilenmiş bir vatanseverlik duygusu aldı. Hayatın farklı kesimindeki insanlar aynı duygular ve ortak Iraklı kimliğiyle, vatan aşkıyla sokaklara döküldüler” dedi.

“Yüz binler Irak kimliğiyle sokaklara çıktı”

Protesto gösterilerinde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yüz binlerce Iraklı'nın yüreklerindeki ortak vatan sevgisiyle, ülkelerindeki ekonomik krizi, yoklukları, yolsuzlukları protesto ettiklerini belirten Hennis-Plasschaert, “Vatan sevgisiyle, Irak kimliğiyle sokaklara dökülen yüz binler sosyal ve siyasi beklentileri konusunda yaşadıkları hayal kırıklıklarını dile getirip seslerini yükselttiler. Daha iyi koşullarda yaşama arzularını dile getirmek için hayatın her kesiminden yüz binlerce kişi, Iraklı kimlikliklerini öne çıkartarak vatan sevgisiyle sokaklara çıktılar. Tek istedikleri ülkedeki tüm Iraklılar'ın yararına olacak bir durumun yaratılmasıydı" dedi.

“Saddam sonrası vaat edilen hayatın farkındalar”

Özel Temsilci Hennis-Plasschaert, barışçıl amaçla sokağa çıkan protestocuların seslerini duyurmak için çok büyük bir bedel ödediklerini belirterek, “Irak’taki protesto gösterilerinde Ekim ayının başından bu yana 400'den fazla kişi öldürüldü, 19 binden fazla kişi de yaralandı. Şimdi, bu gençler, Saddam Hüseyin döneminde birçok Iraklı için hayatın ne kadar korkunç olduğunu bilmiyorlar. Ancak Saddam Hüseyin'den sonra vaat edilen hayatın da oldukça farkındalar. Daha iyi bir geleceğin mümkün olabileceğini çok iyi biliyorlar” diye konuştu.

“Iraklılar bağımsız ve tarafsız seçim istiyor”

Özel Temsilci Hennis-Plasschaert şöyle devam etti:

“Hükümetin gençlerinin potansiyelini sıcak bir şekilde benimsemesi gerekiyor. Irak'ta oldukça genç nüfusuyla bu daha önemli. Gösterilerin ilk gecesinde olaylar kontroldan çıktı. Yetkililer hemen aşırı kuvvete başvurdu. Aşırı can kaybı, çok sayıda yaralanma, şiddet sonucunda olaylar krize dönüştü. Hükümetin, konut, işsizlik, maddi destek ve eğitim gibi konuları ele alan çeşitli reform paketlerini açıklandı. Bunların çoğu zaman gerçekçi değildi ve çok gecikmiş olarak algılandı. Protestocuların büyük çoğunluğu barışçıldı. Halkını korumak devletin temel sorumluluğudur. Özgür, adil ve güvenilir seçimler yapılmalı. Seçim reformu çağrısı tüm Irak'ta yankılanıyor. Iraklılar bağımsız ve tarafsız seçim istiyor.”

PARTNERErman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...Erman Toroğlu'nun saçlarına ne oldu? İşte cevabı...
'Trump'ın Makamını Kötüye Kullandığı Yönünde Net Bulgular Var''Trump'ın Makamını Kötüye Kullandığı Yönünde Net Bulgular Var'
ABD’de Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu yayınladıABD’de Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil soruşturması raporunu yayınladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Tüm vatandaşları ilgilendiriyor!

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

Sert sözler: Şarapla kendini, Yasin'le ise...

SGK soruşturması genişliyor

SGK soruşturması genişliyor

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Trump'tan S-400 açıklaması

Trump'tan S-400 açıklaması

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Yavru köpeğin elini yaladığı adam hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngilizce, Almanca ve Fransızca olarak hazırlandı... İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği o kitap

İşte Erdoğan'ın liderlere hediye ettiği kitap

İsveçli aktivist Greta Thunberg 3 haftada okyanusu geçerek Lizbon'a ulaştı

Tüm dünya onu BM'deki konuşmasıyla tanımıştı! Şimdi de okyanusu aştı

Rusya'da üzerine sprey boyayla T-34 yazılan kutup ayısının hayatından endişe ediliyor

Rusya'da korkutan görüntü! 'Kötü bir şaka gibi'

Son dakika! Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi

Londra'da kritik dörtlü zirve sona erdi! Ortak açıklama

Son dakika! Trump'tan S-400 açıklaması: Obama döneminde patriot verilmediği için Türkiye S-400 satın aldı

Trump'tan S-400 açıklaması

Son dakika! Macron: Açıklamalarımın arkasındayım, güçlü bir NATO'dan yanayım

Trump tepki göstermişti! Macron'dan yeni açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.