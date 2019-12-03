‘Irak’ta Mezhep Kavgasının Yerini Vatanseverlik Duygusu Aldı’

1 Ekim’de başlayan protestolarda 400’den fazla kişinin öldüğü, 20 bine yakın kişinin de yaralandığı Irak’taki son durum, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde masaya yatırıldı.

BM Irak Yardım Misyonu (UNAMI) Başkanı ve Özel Temsilci Jeanine Hennis-Plasschaert, Bağdat’tan video konferans aracılığıyla katıldığı toplantıda ülkede yaşanan gelişmeler konusunda konsey üyelerine ayrıntılı bilgi verdi.

BM Irak Özel Temsilcisi Hennis-Plasschaert, ülkede on yıllardır süren mezhep savaşları sonrasında Iraklılar'ın yeni bir vatanseverlik duygusuyla sokaklara döküldüğünü, protesto gösterilerinde hayatın her kesiminden kişilerin aynı amaçlar doğrultusunda yer aldığını kaydederek, “Yıllar süren mezhepsel çatışmalar sonrasında ülkede bunların yerini yenilenmiş bir vatanseverlik duygusu aldı. Hayatın farklı kesimindeki insanlar aynı duygular ve ortak Iraklı kimliğiyle, vatan aşkıyla sokaklara döküldüler” dedi.

“Yüz binler Irak kimliğiyle sokaklara çıktı”

Protesto gösterilerinde çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yüz binlerce Iraklı'nın yüreklerindeki ortak vatan sevgisiyle, ülkelerindeki ekonomik krizi, yoklukları, yolsuzlukları protesto ettiklerini belirten Hennis-Plasschaert, “Vatan sevgisiyle, Irak kimliğiyle sokaklara dökülen yüz binler sosyal ve siyasi beklentileri konusunda yaşadıkları hayal kırıklıklarını dile getirip seslerini yükselttiler. Daha iyi koşullarda yaşama arzularını dile getirmek için hayatın her kesiminden yüz binlerce kişi, Iraklı kimlikliklerini öne çıkartarak vatan sevgisiyle sokaklara çıktılar. Tek istedikleri ülkedeki tüm Iraklılar'ın yararına olacak bir durumun yaratılmasıydı" dedi.