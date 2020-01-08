Irak’ta Mezhepsel İç Savaş Yeniden Başlar mı?

İran uzun zamandır istese de ABD birliklerinin Irak’tan çekilmesi Tahran açısından geri tepebilir. Bazı uzmanlara göre İran’ın, ABD güçlerinin bu yıl çekilmesi için Irak’ta siyasi kargaşayı körüklemesi durumu daha da kötüleştirebilir.

Merkezi ABD’de bulunan araştırma enstitüsü Hoover’dan Niall Ferguson’a göre buradaki tehlike iç savaşa geri dönülmesi.

Mezhepsel gerilim tırmanırken, Kasım Süleymani’nin ABD hava saldırısında öldürülmesi Şii-Sünni çatışmasına neden olabilir.

İran için, kendine bağımlı hale getirmek istediği komşusu Irak’ta bir iç savaşın çıkması bir kabus senaryosu olabilir. Tahran’ın böyle bir bataklığa çekilmesi, ABD yaptırımları nedeniyle zaten kötü olan ekonomisini daha kötüleştirebilir.

Irak’taki ABD güçlerinin eski siyasi danışmanı Yale Üniversitesi’nden Emma Sky’a göre İranlı liderler siyasi gelecekleri için Irak’ı kontrol etmenin zaruri olduğunu düşünüyor.

İran’a göre Irak ABD yaptırımlarından nefes almak için ekonominin akciğeri. Üstelik Suriye rejimi ve Lübnan Hizbullahı’na lojistik tedarikinde hayati önemde bir karayolu bağlantısı.