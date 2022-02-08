Irak’ta Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Seçimini Boykot Etti

Irak’ta yeni cumhurbaşkanının seçilmesi için planlanan oturum, milletvekilleri tarafından boykot edildi. 329 üyeli meclisin sadece 58 üyesinin katıldığı oturum, üçte iki katılım yakalanamadığı için iptal edildi.

Milletvekillerinin birçoğu, seçimden ziyade prosedür gereği yapılan resmi bir onaylama oturumu niteliğinde olan oylamayı, eski Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari’nin adaylığının, yolsuzluk suçlamalarına dayalı mahkeme kararıyla dondurulması nedeniyle boykot ediyor.

Kürt kökenli siyasetçi Zebari’nin adaylığının askıya alınmasıyla ilgili alınan karar dün açıklandı. Kararda, Zebari’nin Maliye Bakanı olduğu dönemle ilgili olarak 2016 yılında hakkında açılan yolsuzluk davası sonuçlanana kadar adaylık sürecinin devam etmeyeceği belirtildi.

Zebari konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, mahkeme kararına saygı duyduğunu ifade etti ancak suçlamaları bir kez daha reddetti.

Milletvekillerinin bazılarıysa oturuma, cumhurbaşkanı adayıyla ilgili belirsizlik nedeniyle katılmadı. Adaylıkla ilgili net bir karar birliği oluşana kadar yeniden bir oturum düzenlenmeyeceği belirtiliyor.

Zebari’ye karşı yolsuzluk suçlamalarının yeniden gündeme gelmeye başlamasından bu yana, ülke siyasetinde önemli bir etki gücü olan Şii dini lider Mukteda El Sadr de, Zebari’ye sunduğu destek konusunda geri adım attı. Sadr, Irak’ın cumhurbaşkanı olacak kişinin, belirlenen “ön koşullara uyması” gerektiğini söyledi.

İran ile yakın ilişkileriyle tanınan Sadr Hareketi’nin meclisteki destekçileri de bugün düzenlenmesi planlanan oylamayı boykot edeceklerini Cumartesi günü açıklamıştı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) de boykot kararını dün açıkladı.

Siyaset hayatı boyunca 10 yıldan fazla bir süre Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Zebari’ye karşı, Maliye Bakanı olduğu 2016 yılında yolsuzluk suçlamasıyla yasal adım atılmıştı. Geçen hafta da dört milletvekili Zebari’nin söz konusu suçlamalar nedeniyle adaylığının düşürülmesi talebiyle federal bir mahkemeye yasal dilekçe sunmuştu. Mahkeme, Zebari’nin adaylığını geçici olarak durdurdu.

Irak’ta genel seçimler sonrası yeni hükümetin oluşturulması sürecinde aksamalar sıkça karşılaşılan bir durum. Birçok siyasetçiye karşı yolsuzluk suçlamaları gündemde kalmaya devam ederken, Irak halkı arasında, “tüm siyasetçilerin yolsuzluğa bulaştığı” yönündeki görüşün yaygınlaştığı gözlemleniyor.

Irak’ta, Saddam Hüseyin’in devrilmesinin ardından 2005 yılında yürürlüğe giren Anayasa çerçevesinde kurulan hükümette Başbakan Şii, Meclis Başkanı Sünni, Cumhurbaşkanı ise Kürt bir siyasetçiden oluşuyor.

