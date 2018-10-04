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Irak’ta müstakbel Başbakan Yeşil Bölge’yi terk etmeyi düşünüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 19:25 | Son Güncelleme

Irak’ta müstakbel Başbakan Yeşil Bölge’yi terk etmeyi düşünüyor

BAĞDAT (AA) - Irak’ta Cumhurbaşkanı Berhem Salih’in hükümeti kurma görevi verdiği Adil Abdulmehdi’nin hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’yi terk ederek, çalışmalarını bölge dışında kuracağı ofisinde yapacağı iddia edildi.

AA muhabirinin Abdulmehdi’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, müstakbel Başbakan çalışmalarını, 2003 sonrası tüm hükümet binaları ile çoğu yabancı temsilciliğin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge’deki Başbakanlık Sarayı’nın dışında ayarlayacağı bir yerde yürütecek.

Abdulmehdi’nin bundan amacının “halktan kopuk Başbakan imajını düzeltmek” olduğu ifade edildi.

Irak’ta hükümeti kurmakla görevlendirilen 76 yaşındaki Adil Abdulmehdi’nin ayrıca kabinesini siyasi partilerden değil, dışarıdan bağımsız ve teknokrat adaylardan oluşturmak istediği de ileri sürülüyor.

Seçim birincisi Mukteda es-Sadr yaptığı yazılı açıklamada, hükümet kabinesi için kendisine bağlı Sairun Koalisyonunun aday vermeyeceğini, kabinenin bağımsız bakanlardan oluşması gerektiğini belirtti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 2 Ekim’de meclis tarafından seçildiği gün Adil Abdulmehdi’ye hükümeti kurma görevi vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Adil Abdülmehdi ırak Yeşil Bölge

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