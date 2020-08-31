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Irak’ta öfkeli Şii grup televizyon kanalını ateşe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 19:30 | Son Güncelleme

Irak’ta öfkeli Şii grup, Aşure Günü müzik yayını yaptığı gerekçesi ile bir televizyon kanalını ateşe verdi.Irak’ta geçtiğimiz günlerde Sünni Çözüm Partisi Başkanı Cemal el-Kerbuli’nin sahibi olduğu televizyon kanalı, Aşure Günü’nde bir programda müzik yayını yaptığı gerekçesi ile tepki almıştı.

Irak’ta öfkeli Şii grup, Aşure Günü müzik yayını yaptığı gerekçesi ile bir televizyon kanalını ateşe verdi.
Irak’ta geçtiğimiz günlerde Sünni Çözüm Partisi Başkanı Cemal el-Kerbuli’nin sahibi olduğu televizyon kanalı, Aşure Günü’nde bir programda müzik yayını yaptığı gerekçesi ile tepki almıştı. Tepkilerin giderek artması üzerine kanalın ülkenin güneyinde bulunan 4 ofisi kapatılmış, kanal sahibi el-Kerbuli hakkında tutuklama kararı çıkartılmıştı. Atılan adımları yeterli görmeyen bir grup öfkeli Şii protestocu, kanalın başkent Bağdat’ta bulunan el-Cadiriye semtindeki binasını basarak ateşe verdi. Hakkında tutuklama kararı çıkartılan el-Kerbuli’nin ise yurt dışında olduğu belirtildi.
Öte yandan, kanal gelen tepkiler üzerine yapılan yayın için özür dilemişti.

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