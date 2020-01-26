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Irak'ta öğrenciler hükümet karşıtı gösterilere destek verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 17:09 | Son Güncelleme

Irak'ta öğrenciler hükümet karşıtı gösterilere destek verdi

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat başta olmak üzere güney vilayetlerindeki hükümet karşıtı gösterilere üniversite ve lise öğrencileri de katıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, binlerce öğrenci ellerinde Irak bayraklarıyla Bağdat'ta gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na doğru yürüyerek aylardır orada eylem yapan protestoculara destek verdi.

Irak güvenlik güçlerinin, ellerinde bayraklarla Tahrir ve ona yakın Vesba Meydanı'na yürüyen öğrencilere göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etmeye çalıştığı ifade edildi.

Öğrenciler Bağdat'ın yanı sıra ülkenin güneyindeki Basra, Babil ve Necef'te düzenlenen gösterilere de katıldı.

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr destekçilerinin, dünden bu yana gösteri meydanlarından çekilmesinin ardından öğrencilerin protestolara katılması dikkati çekti.

Sadr'ın, 24 Ocak'ta gösterilere verdiği desteği çektiğini duyurmasının ardından güvenlik güçleri dün sabah meydanlara müdahale etmeye başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin dünkü müdahalesi sonrası başkentteki Ahrar Köprüsü, Tayaran Meydanı ve Muhammed el-Kasım otobanı yeniden trafiğe açılmıştı.

Irak'ta Göstericiler Koordinasyon Komitesi, dün yayımladığı yazılı açıklamada, Sadr'ı desteğini çektiği için ihanetle suçlamıştı.

- Irak'taki gösteriler

Irak'ta 1 Ekim 2019'dan bu yana yolsuzluk, altyapı yetersizliği, işsizlik ve ülkenin iç işlerine yönelik dış müdahaleler gibi çeşitli gerekçelerle hükümet karşıtı gösteriler düzenleniyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, protestolar üzerine 29 Kasım'da istifa etti, buna karşın ülkede yeni hükümet hala kurulamadı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 23 Ocak'ta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda yaptığı konuşmada, kanun tanımaz kişilerin gerçekleştirdiği şiddet nedeniyle çoğunluğu genç 600'den fazla masum barış yanlısı göstericinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

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Bağdat ırak

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