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Irak’ta öğrenciler hükümetin çağrısına rağmen sokaklarda

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 13:38 | Son Güncelleme

Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri, ülkenin Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin devlet kurumu memurları ile öğrencileri mesai yapmaya çağırmasına rağmen öğrencilerin de katılımıyla devam ediyor.Irak’ın başkenti Bağdat’ta sabahın erken saatlerinde okullarına gitmeyen üniversite öğrencileri oturma eylemi yaparken bazı gruplar da gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı’na doğru yürüdü.

Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri, ülkenin Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin devlet kurumu memurları ile öğrencileri mesai yapmaya çağırmasına rağmen öğrencilerin de katılımıyla devam ediyor.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta sabahın erken saatlerinde okullarına gitmeyen üniversite öğrencileri oturma eylemi yaparken bazı gruplar da gösterilerin yapıldığı Tahrir Meydanı’na doğru yürüdü. Görgü tanıkları güvenlik güçlerinin öğrencileri dağıtmak için ses ve gaz bombası kullandığını söyledi. Öğrenci gösterileri ülkenin güneyindeki Necef, İmare, Nasıriye, Babil ve Divaniye’de de yapıldı. Okul kıyafetleriyle sokağa çıkan öğrenciler “Barışçıl gösteri” sloganı attı.
Irak’taki protestolara sanatçılardan sonra sporculardan da destek geldi. Irak Ligi ve milli takım futbolcularının vatandaşlarla birlikte Tahrir Meydanı’na doğru yürüdükleri gözlendi.
Şu ana kadar ölen ya da yaralananın olmadığı gösteriler hakkında açıklama yapan Bağdat Operasyonlar Komutanı Kays Mahmadavi, ilkokul öğrencilerinin gösterilere katılmalarını eleştirerek, protestocuları güvenlik barikatları ve kamu mallarından uzak durmaya çağırdı.
Irak’ta 3 gününe giren protesto gösterilerine ilişkin açıklama yapan Irak İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, hükümet karşıtı protesto gösterilerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 74’e yükseldiğini duyurmuştu.

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