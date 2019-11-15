Irak’ta Öldürülen Protestocuların Sayısı 320’yi Geçti

Irak’ta haftalardır devam eden protestolarda ölenlerin sayısının 320’nin üzerinde olduğu belirtilirken, son 24 saat içinde üç protestocunun daha güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldürüldüğü bildirildi.

Bağdat’ın merkezinde protestocularla çıkan çatışmada polis, biber gazının yanısıra gerçek mermi de kullandı.

1 Ekim gününden bu yana süren gösterilerde binlerce kişi de yaralandı.

Güvenlik güçleri ve sağlık yetkilileri son bir gün içinde yaşanan olaylarda en az 40 kişinin yaralandığını, üç kişinin de polisin müdahalesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Kimliğini açıklamayan bir yetkili, Cuma günü yaşanan olayların, protestoların merkezi haline gelen Tahrir Meydanı yakınlarında, Irak’ın Dünya Kupası’nda İran’a karşı galip geldiği maçın ardından yapılan kutlamalar sırasında düzenlendiğini belirtti.

Ekim ayının başından bu yana Bağdat başta olmak üzere çeşitli kentlerde gösterilerini sürdüren halk, ülkede yaygınlaşan yoksulluk ve yolsuzlukları protesto ederek yönetimi istifaya çağırıyor.

Ulusalararası Af Örgütü’nden yapılan bir açıklamada, Bağdat polisinin göstericilerin üzerine biber gazını doğrudan ateşlediği ileri sürülüyor. Ancak Irak Savunma Bakanı Necah El Şammari protestocuların ölümüne neden olan biber gazı kapsüllerinin hükümetin kullandığı kapsüller olmadığını iddia etti.

