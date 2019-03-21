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Irak’ta ölü sayısı 71’e yükseldi, 55 kişi kurtarıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 19:39 | Son Güncelleme

Irak’ın Musul kentinde meydana gelen feribot kazasında ölenlerin sayısı 71’e yükselirken, 55 kişinin kurtarıldığı açıklandı.Irak’ın Musul kentindeki Dicle Nehri’nde bir feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 71’e yükseldi.

Irak’ın Musul kentinde meydana gelen feribot kazasında ölenlerin sayısı 71’e yükselirken, 55 kişinin kurtarıldığı açıklandı.
Irak’ın Musul kentindeki Dicle Nehri’nde bir feribotun batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 71’e yükseldi. Yaşanan facia sonrası açıklama yapan Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Saad Maan 71 kişinin öldüğünü doğrulayarak, 19’u çocuk olmak üzere 55 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Nevruz Bayramı kutlamaları sebebi ile çocukları ile birlikte nehirde gezintiye çıkan ailelerin feribotta olması sebebi ile çok fazla kadın ve çocuk yaşamını yitirirken kazanın feribottaki teknik bir sebepten dolayı meydana geldiği belirtildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir helikopterinde çalışmalara hızlandırmak amacı ile bölgeye geldiği kaydedildi.
Bir güvenlik görevlisi ise geminin kapasitesinin çok üstünde yolcu taşıması sebebi ile battığını iddia etti. Kazada sonrası yüzerek bölgeye ulaşan genç bir yolcu ise, “Bir felaketti, kimse beklemiyordu. Çok fazla insan vardı. Yolcular daha çok kadın ve çocuktu” dedi.

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