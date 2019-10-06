Irak'ta ölü sayısı artıyor

Irak İnsan Hakları Komisyonu, ülkede Salı gününden beri devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 binden fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Güvenlik güçlerinin Cumartesi günü başkent Bağdat'ta Filistin Caddesi civarında 200 kişilik protestocu grubu dağıtmak için ateş açması sonucu yaşamını yitiren dört kişinin de bu rakama dahil olduğu bildirildi.

Bağdat'ta iki gündür süren sokağa çıkma yasağı Cumartesi sabahı sona erdi. İşsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliğine tepki olarak ülkenin pek çok kentinde başlayan kitlesel gösterilerde şu ana kadar yüzlerce kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Irak televizyonu NRT ve Suudi Arabistan televizyonu Al Arabiya Bağdat ofislerinin Cumartesi gecesi silahlı saldırıya uğradığını açıkladı. Çalışanlarının darp edildiğini açıklayan NRT, başka medya kuruluşlarının da saldırıya uğradığını belirtti. Al Arabiya çalışanlarından da yaralananlar olduğu ve televizyon yayın ekipmanlarının da saldırıda zarar gördüğü kaydedildi.